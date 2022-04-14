50 днів уже минулого відколи російські війська почали повномасштабну війну в Україні. Протягом цього часу наші міста-герої та ЗСУ справді героїчно чинять спротив ворогу. Уже близько 20 тис. російських загарбників вбили наші військові і ця цифра зростає з кожним днем, аж до нашої перемоги.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли населені пункти на Чернігівщині й Сумщині. За даними британської розвідки, війська РФ готуються до нового наступу на Сході України, а серед своїх перших цілей розглядають Краматорськ та Костянтинівку.

Львівські десантники звільнили від росіян кілька населених пунктів півдня України. На Харківщині українські бійці підірвали міст з російською технікою.

Окупанти захопили в полон екіпажі ще двох цивільних суден у Маріуполі. Йдеться про екіпажі теплоходів «Аzburg», під прапором Домініки, 12 моряків якого є громадянами України, а також «Lady Augusta» під прапором Ямайки.

Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими: із російського полону звільнили 30 українців.

Втрати російських окупантів

Українці ліквідували російського підполковника Дєніса Межуєва. На Харківщині ЗСУ також підірвали міст з російською технікою.

Станом на ранок 14 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19900 військових. Також було знищено:

танків – 753 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 968 (+4);

артилерійських систем – 366 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 122 (+7);

засобів протиповітряної оборони – 64 (+0);

літаків – 160 (+2);

гелікоптерів – 144 (+1);

автомобільної техніки – 1 437 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 134 (+2);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Минулої доби росіяни вбили трьох мирних мешканців у Харкові, ще десятеро осіб отримали поранення. А на Чернігівщині тракторист підірвався на протитанковій міні.