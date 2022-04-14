Підірваний міст з російською технікою по дорозі до Ізюма

Група Сил спеціальних операцій ЗСУ підірвала міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму. Таким чином було знищено п’ять російських військових автомобілів, які їхали на підсилення до окупантів на Харківщині.

Як повідомило у четвер вранці, 14 квітня, командування Сил спецоперацій ЗСУ, кілька днів тому українські воїни виявили ворожу техніку на Харківщині. Це були бронеавтомобіль «Тигр», Камаз і три «Урали», що рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області.

Колона російської техніки не доїхала за призначенням до Ізюму (фото ЗСУ)

«Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – копітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту», – йдеться в повідомленні.

Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори ССО України чекали на російських окупантів, які, нічого не підозрюючи, їхали цим шляхом. Унаслідок підриву мосту було знищено усю ворожу колону.

«Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили наші колеги із Сил оборони України», – зазначили в командуванні Сил спецоперацій ЗСУ.