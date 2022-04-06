Українські десантники знищили підрозділ радіоелектронної боротьби окупантів
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Сили ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби
Військові 81-ї Окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройних сил Росії. А також знищили охорону, яка складалася зі спецназівців РФ.
«Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ», – повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Фото ЗСУ
Також, як повідомили 6 квітня у Telegram-каналі полку «Азов», за минулу добу у Маріуполі було знищено склад із боєприпасами ворога, багато ворожої піхоти, а також – підбито 2 танки.
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