Сили ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби

Військові 81-ї Окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройних сил Росії. А також знищили охорону, яка складалася зі спецназівців РФ.

«Охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення Головного управління генерального штабу ЗС РФ», – повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Фото ЗСУ

Також, як повідомили 6 квітня у Telegram-каналі полку «Азов», за минулу добу у Маріуполі було знищено склад із боєприпасами ворога, багато ворожої піхоти, а також – підбито 2 танки.