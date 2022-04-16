Якщо Росія змінить ракетні удари по українських містах на ядерну зброю, то маємо для вас коротку довідку, як від цього захиститись. А також свіжі дані про втрати росіян, сьогодні статистику поповнив ще одних генерал РФ.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку під час повітряної тривоги на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони (ППО), які збили чотири російські крилаті ракети. Ракетного удару завдали росіяни й по Києву – на жаль, ворог зміг влучили в ціль.

Окупанти почали вивозити у Росію мешканців Ізюма. Російські окупаційні війська також готуються з 18 квітня закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків.

Останнім часом все частіше поширюють інформацію про загрозу застосування ядерної зброї в України. Ми з’ясовували, чим може загрожувати тактичний ядерний удар і як від нього можна захиститися. Спойлер: все не так погано, як здається на перший погляд.

Втрати російських окупантів

ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Владіміра Фролова, а у шпиталі помер капітан російського десантного корабля «Саратов».

Станом на ранок 16 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20100 військових. Також було знищено:

танків – 762 (+6);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 982 (+6);

артилерійських систем – 371 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 125 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 66 (+0);

літаків – 163 (+0);

гелікоптерів – 145 (+1);

автомобільної техніки – 1 458 (+15);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 138 (+3);

спеціальна техніка – 26 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час війни, загинули 2,5 – 3 тис. українських військових, ще близько 10 тис. отримали поранення.

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Києву є один загиблий та кілька постраждалих.