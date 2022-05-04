Росіяни за підтримки авіації безуспішно намагаються захопити «Азовсталь», там зараз точаться бої з російськими окупантами. Переповідаємо також історії маріупольців, яких вдалось евакуювати із «Азовсталі», де вони переховувались від обстрілів два місяці.

ZAXID.NET підсумовує сімдесятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ворожі атаки на сході та півдні продовжуються. Російські військові вранці обстріляли Авдіївський коксохімічний завод із мінометів. У тимчасово окупованій Макіївці зайнялась нафтобаза, де зберігались 20 тис. тонн пального. Обстріли були й на Луганщини, росіяни вивезли з області також майже трирічний запас зерна.

У Маріуполь для підготовки «параду» прибув заступник адміністрації Путіна. Росіяни за підтримки авіації також безуспішно намагаються захопити «Азовсталь».

Ми переповіли історії маріупольців, яким вдалось вибратись із бомбосховищ «Азовсталі», та виїхати на підконтрольну Україні територію.

Ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжі, Дніпрі та Черкасах.

РФ почала використовувати протикорабельні крилаті ракети для ураження наземних цілей, що може свідчити про брак інших типів ракет великої дальності.

США та інші західні країни почали поставляти в Україну важке озброєння, яке може завдавати масового ураження ворогу на далекі відстані. Британський тижневик The Economist розповів, чому артилерія настільки важлива і як вона вплине на подальший хід війни.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 24500 військових. Також було знищено:

танків – 1 077 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 610 (+43);

артилерійських систем – 491 (+16);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 163 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 81 (+1);

літаків – 194 (+0);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 867 (+24);

легких швидкісних катерів/кораблів – 10 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 303 (+12);

спеціальна техніка – 38 (+6);

крилаті ракети – 87 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Луганщині росіяни обстріляли храм УПЦ МП, загинув священик.