Усіх жінок, дітей та пенсіонерів вдалось евакуювати з «Азовсталі», українські воїни вибили окупантів біля Пологів на Запоріжжі, росіяни також втратили контроль над ще одним селом біля Харкова.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з хороших новин: із «Азовсталі» вивезли всіх жінок, дітей і пенсіонерів. Проте під час одного з етапів евакуації росіяни вбили трьох українських воїнів.

Окупанти втратили контроль над ще одним селом біля Харкова, також українські воїни вибили загарбників біля Пологів Запорізької області.

Щодо Харківщини, то вона традиційно потерпає від обстрілів. Окупанти підірвали мости, щоби уповільнити контрнаступ українських військових, а також знищили музей Григорія Сковороди.

Росіяни випустили по Одесі шість крилатих ракет, влучивши у меблеве підприємство і злітно-посадкову смугу аеропорту. Обстріляли також дві громади на Сумщині, бої також тривають на півдні та сході країни.

Втрати російських окупантів

ЗСУ за допомогою Bayraktar знищили російський десантний катер, а також знищили склад із боєприпасами та майже два десятки ворожої техніки.

Станом на ранок 7 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 25100 військових. Також було знищено:

танків – 1 122 (+12);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 713 (+27);

артилерійських систем – 509 (+7);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 172 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 84 (+1);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 155 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 934 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 11 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 341 (+17);

спеціальна техніка – 38 (+0);

крилаті ракети – 90 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час одного з етапів евакуації цивільних з «Азовсталі» росіяни вбили трьох українських воїнів.