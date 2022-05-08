Розповідаємо про ситуацію на «Азовсталі», знищений вертоліт та ворожі катери біля захопленого острова Зміїний, нові обстріли та втрати росіян. За 74 дні війни уже 25,5 тис. військових РФ було вбито на українській землі.

ZAXID.NET підсумовує сімдесят четвертий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська застосовують у Донецькій області авіацію та артилерію, обстрілів зазнає Луганська та Миколаївська області. Росіяни вночі знову намагалися атакувати Одещину ракетами, які збила наша ППО. Росіяни обстріляли Сумщину, а на Запоріжжі пограбували олійний завод.

Збройні сили України відійшли від міста Попасна Луганської області на укріпленіші позиції. Місто важко обстрілюють протягом двох місяців.

Росія стягнула велику кількість важкої зброї поблизу Херсонщини. За даними СБУ окупанти на Херсонщині сильно пиячать і влаштовують перестрілки між собою.

Росіяни заборонили маріупольцям вільно пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області. Для пересування необхідно пройти так звану «фільтрацію» та отримати три документи.

Українські бійці дали брифінг із маріупольського заводу «Азовсталь» та розповіли про бої з росіянами та ситуацію на заводі.

Втрати російських окупантів

ЗСУ підірвали вертоліт з росіянами на Зміїному. «Байрактари» біля цього ж острова знищили російський десантний катер типу «Серна» та два десантно-штурмові катери типу «Раптор», а також 46 росіян.

Станом на ранок 8 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 25500 військових. Також було знищено:

танків – 1 130 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 741 (+28);

артилерійських систем – 509 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 179 (+7);

засобів протиповітряної оборони – 86 (+2);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 156 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 1 961 (+27);

легких швидкісних катерів/кораблів – 12 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);

спеціальна техніка – 39 (+1);

крилаті ракети – 92 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підібрав боєприпас і загинув від вибуху.