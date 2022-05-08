Раніше у Філатівці не було великогабаритної російської військової техніки

Супутники сфотографували стягування зенітно-ракетних сил російської армії на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області. На знімках, які 8 травня опублікувало «Радіо Свобода», помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси.

Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту. У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня.

Супутниковий знімок від 6 травня, на якому зображено нову ворожу військову техніку росіян у Філатівці, фото Planet Labs/«Радіо Свобода»

За словами військового експерта, який на прохання журналістів проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько 200 бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

«За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна [реактивна] система залпового вогню “Смерч”, протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер”», – пишуть журналісти з посиланням на слова військового експерта.

Як зазначається в матеріалі, цю техніку росіяни можуть використати для обстрілу позицій українських військових.

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

Супутниковий знімок від 27 квітня, можна побачити, що тоді у Філатівці техніки було менше, фото «Радіо Свобода»

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

З 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.