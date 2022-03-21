Військові кораблі РФ зафарбовують назви і бортові номери, що може свідчити про те, що ВМФ Росії готуються до вчинення провокацій, щоб згодом перекласти відповідальність за них на українські Військово-морські сили. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів», – зазначили в ДПСУ.

Зазначається, що окупанти під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна.

«Захоплюють [війська РФ] і утримують в полоні цивільні вантажні судна. Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що За час війни Росія влучила у три панамські судна в Чорному морі. Панама заявила, що від початку вторгнення Росії в Україну постраждали три панамські судна – Namura Queen, Lord Nelson і Helt.