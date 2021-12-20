Увесь мікрорайон був оповитий їдким димом від пожежі

Власник інтернет-магазину взуття Kedoff.net Ігор Климчук через соцмережі закликав підприємців та клієнтів надати фінансову допомогу для відновлення згорілих у Рівному складів. У пожежі, яка спалахнула 16 грудня і яку гасили понад п’ять годин, повністю вигорів склад площею 450 кв м з товаром.

Після масштабної пожежі в торгово-офісному центрі «Простір» у Рівному, де розташовані склади інтернет-магазину взуття, його власник Ігор Климчук розмістив на Facebook магазину пост з проханням про допомогу. Як власник бізнесу він просить підприємців, небайдужих людей та клієнтів долучитися до збирання коштів. Завдані пожежею збитки оцінює як «неймовірно великі та непідйомні».

«Справи життя, роботи, нажите — все в мить перетворилось в попіл. Сказати, що це вибило землю з-під ніг — це нічого не сказати. За 25 років на ринку було різне: кризи, падіння ринку, ковід та інші перипетії ми долали, з труднощами, але долали самі. І це подолаємо, але змушені просити у вас про фінансову допомогу», — написав Ігор Климчук.

Власник магазину зауважив, що звертається за допомогою також в інтересах людей, які після пожежі залишилися без роботи. «Кожна ваша гривня допоможе людям швидше відновити роботу та повернутись до свого звичного життя», — додав Ігор Климчук. Він також висловив окрему подяку рятувальникам рівненського підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, надвечір 16 грудня рятувальники одержали одразу кілька повідомлень про густий чорний дим від складів торгово-офісного центру на вул.Руській у Рівному. На гасіння були залучені 30 рятувальників та спецтехніка. На жаль, пожежу виявили надто пізно, тому вогнем завдано серйозних збитків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.