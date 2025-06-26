ДТП трапилась 13 лютого на вул. Стрийській

Галицький районний суд Львова виніс вирок водієві КамАЗу Андрію Козубалю, який на смерть збив охоронця будмайданчика. Суд призначив йому півтора року іспитового терміну.

ДТП трапилась 13 лютого 2025 року на вул. Стрийській, 48. 53-річний львівʼянин Андрій Козубаль за кермом КамАЗу виїжджав із будівельного майданчика та збив 62-річного охоронця. Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.

У суді водій свою провину визнав і підтвердив обставини справи. Він попросив його суворо не карати, оскільки він зараз служить у ЗСУ. Донька загиблого повідомила, що не має до нього претензій, адже він їй компенсував моральну шкоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Олег Юрків визнав Андрія Козубаля винним у смертельній ДТП і призначив 3 роки позбавлення волі, однак звільни від покарання, замінивши увʼязнення та півтора року іспитового терміну.