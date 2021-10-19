Після перекидання фури траса була засипана соєю

Унаслідок перекидання вантажівки з соєю на трасі Київ–Чоп неподалік Рівного загинув водій. ДТП сталася у селі Антопіль за 5 км від Рівного, коли колона вантажівок перевозила арештований судом врожай сої. Наразі ані вік, ані інші дані про загиблого невідомі.

ДТП сталася о 17:30 у понеділок, 18 жовтня, у селі Антопіль на трасі Київ-Чоп. Внаслідок перекидання вантажівки проїзд трасою виявився заблокованим. Як повідомляє поліція Рівненської області, десять вантажівок перевозили сою, арештовану у рамках кримінального провадження. Водій однієї з них, КамАЗа з напівпричепом, виїхав за межі проїжджої частини і допустив перекидання транспортного засобу. Унаслідок ДТП водій загинув на місці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування. Поліція поки не повідомляє ні віку загиблого, ні причин та обставин ДТП.