Біля села Топори на Хмельниччині внаслідок аварії загинув підліток

Ізяславський районний суд виніс вирок 61-річному Володимиру Хмизу за смертельну ДТП. Обвинувачений переїхав вантажним фургоном 15-річного хлопця, після чого втік із місця події. Підліток від отриманих травм помер ще до приїзду медиків. За скоєне водію призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 7 березня, аварія поблизу села Топори Шепетівського району сталася вранці 23 травня 2024 року. Близько 05:20 водій автомобіля Merсedes-Benz 709D переїхав 15-річного місцевого жителя, який лежав на дорозі, після чого втік із місця події. Підліток від отриманих травм помер ще до приїзду «швидкої».

За словами обвинуваченого Володимира Хмиза, він запізно побачив лежачого на дорозі підлітка, тому не зміг вчасно загальмувати. Підтвердив, що не зупинився, не допоміг потерпілому та не викликав відповідні служби, а поїхав далі до Хмельницького. Коли ж ним звʼязався слідчий, поїхав у Шепетівку, де все розповів про подію. Володимир Хмиз також зазначив, що добровільно виплатив рідним підлітка 72 тис. грн завданої шкоди.

Мати загиблого хлопця розповіла у суді, що смерть сина стала для неї непоправною втратою, стан її здоровʼя значно погіршися, тому просила компенсувати 2,5 млн грн моральної шкоди.

Суддя Оксана Янішевська визнала Володимира Хмиза винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила 3 роки увʼязнення з позбавленням водійських прав на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.