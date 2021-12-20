Ковельський міськрайонний суд призначив рік умовно літній жінці, яка розпилила перцевий балончик на патрульних. Інцидент стався у жовтні в Ковелі, тоді жінка викликала поліцію начебто для оскарження постанови. Втім, вона зустріла їх у під'їзді та обматюкала. Правоохоронці вирішили скласти постанову про неправдивий виклик, але згодом пенсіонерка розпилила в салон службового автомобіля перцевий балончик. В результаті двоє патрульних отримали легкі тілесні ушкодження, а саме опіки очей та носоглотки.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 7 грудня, інцидент стався у Ковелі 6 жовтня на вулиці 40 років Перемоги. Поліцейських викликала пенсіонерка, яка скаржилась на зміст постанови про притягнення її до адмінвідповідальності.

У під'їзді їх з нецензурною лайкою зустріла заявниця. Патрульні вирішили притягнути її до відповідальності за неправдивий виклик, відтак, повернулись та сіли у службовий автомобіль, щоб скласти постанову. Але в цей момент жінка, продовжуючи лаятись, постукала у вікно, а після того, як його відчинили, розпилила у салон перцевий балончик. В результаті опіки носоглотки і очей отримали двоє правоохоронців.

В суді пенсіонерка зізналась у скоєному. Суд прийняв це до уваги як пом'якшуючу обставину. Натомість як обтяжуючу деталь визнали те, що жінка вчинила правопорушення в стані сп'яніння. Про обвинувачену також відомо, що вона є учасницею ліквідації аварії на ЧАЕС та перебуває у поважному віці. Крім того, її позитивно охарактеризували за місцем проживання.

Суддя Сергій Панасюк визнав жінку винною у порушенні ч.2 ст.345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів, що спричинило легкі тілесні), але звільнив від покарання та призначив їй рік умовно. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів в апеляційному суді.