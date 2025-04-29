Маневицький районний суд виніс вирок 65-річному Івану Величку за смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі Ford Transit збив 48-річну жінку, після чого втік з місця події. Жінка від отриманих травм померла. За скоєне порушнику призначили 3,5 роки тюрми та зобовʼязали виплатити рідним загиблої 1 млн грн компенсації.

Як йдеться у вироку від 24 квітня, аварія сталася 27 грудня 2024 року на вулиці Героїв Майдану у селі Гораймівка Луцького району. За даними слідства, водій автомобіля Ford Transit збив 48-річну жінку, яка йшла у попутному напрямку, після чого втік з місця події. Потерпіла від отриманих травм померла, а обвинуваченого наступного дня розшукали та затримали.

Іван Величко розповів у суді, що після аварії підійшов до потерпілої і зрозумів, що з такими травмами вона не виживе, тож сів у легковик і поїхав додому. За словами чоловіка, він перебував у стресовому стані і тому нікому не повідомив про цю подію. Після приїзду поліцейських зізнався у вчиненому. Про скоєне жалкує, щиро кається та просить суворо його не карати. Водій додав, що його сімʼя відшкодувала витрати на катафалк та поминальний обід, а також надала рідним загиблої 4000 доларів.

Суддя Руслан Ониско визнав Івана Величка винним за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) та ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України й призначив 3,5 роки тюрми, а також зобовʼязав компенсувати рідним загиблої 1 млн грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.