У селі Гораймівка Луцького району водій буса збив на смерть пішохідку і втік. Правоохоронці розшукали порушника – ним виявився 65-річний місцевий житель. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомила 28 грудня пресслужба поліції області.

За даними слідства, аварія сталася 27 грудня близько 19:00 на вулиці Героїв Майдану у селі Гораймівка. Водій автомобіля Ford Transit збив 48-річну жінку, яка йшла у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм померла на місці, а порушник втік.

«Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно розшукали та затримали водія. Відомо, що він перебував за кермом тверезий. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу», – зазначають у поліції.

65-річному водію оголосили про підозру за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого) та ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.