Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Силинцю за вчинення домашнього насильства – чоловік систематично бив та ображав рідну сестру. За це йому призначили рік тюрми та зобов’язали заплатити 50 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку суду від 10 травня, у період із грудня 2021 року по січень 2023 року Павло Силинець часто у стані алкогольного сп’яніння ініціював конфлікти за місцем свого проживання. Зокрема, чоловік нецензурно висловлювався у бік сестри, погрожував їй, штовхав і бив кулаками. Навіть після заборони суду наближатися до квартири родичів, ввечері 25 липня 2022 року обвинувачений намагався виламати вхідні двері помешкання й залякував сестру фізичною розправою.

У суді потерпіла розповіла, що доглядає за хворою матір’ю, тож дії брата завдали їй фізичних і психологічних страждань.

Суддя Оксана Данелюк визнала Павла Силинця винним за ст.126-1 ККУ (домашнє насильство) та призначила покарання у вигляді року позбавлення волі. Крім того, чоловік має заплатити сестрі 50 тис. грн компенсації за моральну шкоду та 10 тис. грн – за правничу допомогу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.