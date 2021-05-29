У польському місті Закопане поліцейські побили 18-річного українця, який збирав гроші для фундації Beneficjum (допомагає людям похилого віку)) біля супермаркету Biedronka. Після побиття 18-річного українця на ім’я Дмитро госпіталізували із забоями голови, защемленням грудного відділу хребта та переломом пальця, пише в суботу, 29 травня, Gazeta Wyborcza.

Інцидент з побиттям українського волонтера стався ще в четвер, 27 травня. Поліцейських до хлопця викликав керівник супермаркету, біля якого той збирав гроші. Як розповіла представниця фундації Beneficjum Віолета Чайка, поліцейські, які прибули на виклик, вигукували на адресу українця образливі слова, радили йому «забиратися в Україну» і били. Зокрема, вони кинули українця на землю, а один з поліцейських став йому коліном на шию.

Чайка розповіла, що волонтер зняв їхню поведінку на відео. Коли поліцейські це помітили, то вирвали з його рук телефон і зламали палець. Пізніше затягнули його в поліцейський автомобіль і видалили з телефона усі фото-та відеозаписи.

Потім правоохоронці виписали українцеві штраф у розмірі 200 злотих за порушення порядку та сказали, що якщо він їм не заплатить, його депортують. Тож українець дав їм гроші, і вони відпустили його, додала Віолета Чайка.

Хлопця доставили до лікарні. У нього – забої голови, защемлений грудний відділ хребта та зламаний палець. Співробітники фонду, для якого збирав гроші постраждалий українець, поскаржаться до управління поліції в Кракові. Також ЗМІ пишуть, що інцидентом вже зацікавилося генеральне консульство України в Кракові.

Пізніше в суботу поліція заявила, що українець порушував громадський порядок і не виконував накази правоохоронців. У поліції заявили, що волонтер зупиняв покупців на вході до магазину попри прохання керівництва магазину не робити цього. Зрештою, керівник магазину вирішив викликати до хлопця поліцію.

Також польські правоохоронці стверджують, що українця не били, однак проведуть внутрішнє розслідування цієї справи, у процесі якого допитають свідків, адже інцидент стався біля магазину, в якому були працівники і покупці. У разі, якщо слова волонтерів не знайдуть підтвердження, поліцейські подадуть на них до суду за наклеп.

У поліції також наголосили, що волонтер повинен отримати згоду керівництва магазину перед тим, як проводити операції з готівкою на його території.