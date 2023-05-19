Через ремонт вул. Єрошенка закриють для руху транспорту

З понеділка, 22 травня, у Львові розпочнуть ремонт дорожнього покриття на вул. Єрошенка (на ділянці від вул. Шевченка до вул. Золотої). Роботи триватимуть тиждень – до 27 травня включно. На час робіт ділянка буде перекрита для руху транспорту.

«На вул. Єрошенка дорожнє полотно в поганому стані, тому впродовж наступного тижня плануємо провести ремонт. На ділянці площею 2460 м2 буде замінено весь бордюрний камінь, відремонтовано дощоприймачі і постелено два шари нового асфальтобетонного покриття. Вартість робіт – 4,5 млн грн. Роботи виконуватиме підрядна організація ТОВ «Шляховик-Т», – повідомив заступник голови Шевченківської районної адміністрації Святослав Костяка.

Cхема об'їзду (фото ЛМР)

За інформацією управління транспорту ЛМР, у зв’язку з перекриттям вул. Єрошенка, рух приватного транспорту буде здійснюватися вулицею Яцкова. Там організують двосторонній рух.

Нагадаємо, з 5 травня вул. Турянського стала односторонньою в напрямку до вул. Золотої. Тому об'їзд ділянки ремонту вул. Шевченка від вул. Турянського до вул. Ярослава Мудрого в напрямку до центру міста здійснюється: вул. Турянського – вул. Золота або вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Братів Міхновських.

Об'їзд в напрямку від центру міста з 22 травня буде можливий на вул. Клепарівська – вул. Золота – вул. Яцкова.

Наприкінці травня – на початку початку червня на вул. Шевченка планують завершити ремонтні роботи і повністю відкрити її для руху транспорту.