У середу, 21 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість, хто з-поміж наших польських сусідів запрошує до себе Путіна і вимагає виходу Польщі з НАТО. Як російська агентура проникає в ряди учасників польських протестів. Чому Володимир Зеленський звернувся до поляків і пропонує Анджею Дуді зустрітися прямо на кордоні обох держав.

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Акції протесту польських перевізників, фермерів, а тепер уже й лісників-єгерів-мисливців і ще бозна-кого, цими днями перетворилися на провокативну виставу з елементами фарсу та абсурду. Висипання українського зерна з вагонів на кордоні, глум над національними символами сусідів, банери із закликами до Путіна навести лад в Україні, Польщі й всій Європі – все це нагадувало якийсь дивний і дикий кошмар. На вулицях Польщі навіть з'явилися гасла про вихід із НАТО. «НАТО – нальоти, атаки, терор, окупація» – саме так дехто з учасників протестів розшифрував скорочену назву оборонного альянсу, членство в якому захищає сьогодні Польщу від справжнього терору та окупації з боку Москви.

Такі протести охопили всю Польщу, але найдикіших форм набрали на кордоні з Україною. Учасники вимагають повної блокади кордону, цього тижня вони намагалися реалізувати свій задум. 20 лютого мітингарі повністю заблокували рух трьома пропускними пунктами. Згодом вони пішли на певні послаблення, проте продовжують акції протесту на шістьох КПП.

Організатори протесту кажуть, що не мають нічого проти України, але водночас виступають за припинення імпорту української аграрної продукції. І вже лунають вимоги зупинити також транзит з України. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що українські виробники витісняють поляків на німецькому ринку. А міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман допускає запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Гетьман представляє Польську селянську партію, тож очевидно такими заявами працює на свій електорат. А той електорат яскраво проявляє себе, блокуючи кордон з Україною. І вже незрозуміло, звідки виникли ідеї про ембарго на все українське: з варшавських урядових кабінетів чи з натовпу на пункті пропуску «Медика». До того ж учасники протестів ображаються, коли їх звинувачують в замовності й роботі на інтереси Росії.

До Путіна на польських протестах ми ще повернемося. Через блокаду українські водії знову стоять у кілометрових чергах. Не пропускають нікого. Навіть транспорт та інша допомога для наших військових багато днів не може переїхати через кордон. Водії у чергах на кордоні рахують кожну гривню, щоби вистачило пального доїхати додому.

Путін проявився на польських протестах у несподіваний спосіб. Один власник трактора начепив на нього банер із закликом: «Путіне, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями». Так і хочеться відповісти: «Бандера прийде…» і відомо, що зробить. Саме на реакцію українців розраховують провокатори з «Конфедерації» та інших українофобських сил, які підтримують ці протести й блокаду.

Цікаво, що цей огидний банер з'явився не на кордоні з Україною, а на автодорозі біля села Ґожичкі у Сілезькому воєводстві, ближче до кордону з Чехією. Тобто провокатори й корисні для росіян ідіоти знайшлися і там. Автора банера затримала поліція. Триває слідство. Українські перевізники уже заявили, що акції на території Польщі таки проплачені й мають російський слід.

З членом партії «Конфедерація» Рафалом Меклером усе загалом зрозуміло. Це маргінал, який вчепився немов ціп'як у болісну для польського суспільства проблему і тепер видає себе за захисників знедолених, намагаючись набрати хоч якусь політичну вагу.

Чи працює Меклер на Росію напряму? Поки невідомо. Однак речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський уже заявив, що протести фермерів на кордоні з Україною намагаються захопити російські агенти. Ця заява прозвучала після скандалу з плакатом про Путіна.

Після гучного зашквару голос розуму подав і президент Польщі Анджей Дуда, однак він висловився вкрай обережно. Дуда заявив, що протести на польсько-українському кордоні виникли насамперед через російську агресію проти України, а блокування кордону – рішення фермерів, а не уряду. Влада Польщі нібито не має права перешкоджати протестам, бо в країні демократія. Дуда сподівається, що проблему вирішать перемовини між Польщею, Україною та протестувальниками.

Ось така спроба пройти поміж краплинками зливи й не замочити піджак. А те, що польська держава не здатна забезпечити елементарний порядок на своїх кордонах, пан президент не бачить і не коментує. Через тотальну блокаду розхвилювався міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Він попередив, що повне закриття кордону може призвести до повного зупинення експорту польських товарів до України й до скорочення багатьох робочих місць. «Йогобелла» і «парувки» тепер не дістануться українських крамниць. Виявляється, економіка працює в обидва боки! Хто б міг подумати! Польські урядовці досі про це не здогадувалися. Тепер пан міністр закликає блокувальників стежити, щоб їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству. Хоча вони вже нашкодили на сотні мільйонів, якщо не на мільярди злотих.

І в цьому випадку хочеться просто по-людськи подякувати Генеральній консулці Польщі у Львові пані Елізі Дзвонкевич, яка проявила себе значно мудрішою державною діячкою за багатьох міністрів і попросила вибачення за поведінку блокувальників кордону. Пані консул у своєму зверненні написала й такі слова: «Колись я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ… Що ми, поляки, ніколи б не зробили подібного. А що сьогодні роблять "польські" фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не завдав би ножа в спину своїм сусідам, які борються за свободу». І вже сьогодні з дуже важливим і сміливим зверненням виступив Президент України. Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністрів України та Польщі найближчими днями зустрітися на кордоні, а свого колегу президента Дуду запросив підтримати цей важливий діалог і розв'язувати проблему з кордоном. Сам Зеленський обіцяє приєднатися до такої зустрічі.

Лише нещодавно ми переживали найкращий момент в історичних стосунках між Польщею й Україною, а сьогодні з допомогою путіністів і польських політиків-популістів знову рухаємося в напрямку взаємних образ і непорозумінь. За руйнівними хвилею обурення і злості ми забуваємо, що саме злагода між Польщею й Україною торує шлях до знищення російського імперіалізму. Отож не даймо себе обдурити та посварити. В єдності сила.