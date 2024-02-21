Анджей Дуда вважає, що протести на кордоні спричинила російська агресія

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести на польсько-українському кордоні виникли насамперед через російську агресію проти України. Він також висловив сподівання, що блокада кордону буде припинена шляхом перемовин. Про це Анджей Дуда розповів в інтерв’ю «Українському радіо» у вівторок, 20 лютого.

«Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну», – сказав Анджей Дуда.

Анджей Дуда також зауважив, що Польща – демократична країна і фермери мають право на протести. Якщо польська влада буде перешкоджати протестам, то порушуватиме конституцію. Втім, він підкреслив, що блокування кордону – рішення фермерів, а не уряду. Він також висловив сподівання, що проблема буде вирішена шляхом перемовин між Польщею, Україною та протестувальниками.

«У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі Польща - Україна - водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом, шляхом переговорів», – сказав Анджей Дуда.

Анджей Дуда також наголосив, що підтримка України Польщею зберігається у політичному, військовому та економічному плані.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Їхні вимоги іноді абсурдні і плутані. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.