Страсна п’ятниця – це час для глибоких роздумів, молитви та духовного очищення. Дотримання традицій та обмежень допомагає вірянам зберегти атмосферу скорботи та поваги, готуючи серце до святкування Великодня. Що обов’язково потрібно зробити 18 квітня, пише «Главком».

Відвідування храму та молитва. У цей день віряни повинні відвідати храм, де проводиться особлива служба, присвячена стражданням Христа. Під час служби виноситься Плащаниця – полотно, що символізує покривало, в яке після розп’яття загорнули тіло Ісуса. Віряни моляться перед Плащаницею, згадуючи жертву Спасителя.​

Дотримання суворого посту. Страсна п’ятниця – це день суворого посту. Віряни відмовляються від їжі та води до виносу Плащаниці, після чого дозволяється вживати лише хліб та воду. Цей піст символізує спільне страждання з Христом і є актом духовного очищення.​

Участь у Хресній ході. Після служби віряни беруть участь у Хресній ході навколо храму, тримаючи свічки в руках. Ця традиція символізує шлях Христа на Голгофу та є вираженням єдності вірян у скорботі та молитві.

Дотримання тиші та спокою. У цей день важливо уникати будь-яких розваг, гучних святкувань та веселощів. Страсна п’ятниця – це день жалоби, тому рекомендується проводити його в тиші, роздумах та молитві.​