Європарламент ухвалив нову резолюцію щодо ситуації на окупованих територіях та кордоні України. Євродепутати закликали запровадити жорсті санкції проти Росії, якщо та вдасться до нового вторгення в України, зокрема заморозити «Північний потік-2» та відключити РФ від платіжної системи SWIFT.

Резолюцію євродепутати підтримали у четвер, 16 грудня, пише Deutsche Welle. Вони закликали Європейську Раду не зволікати із введеням жорстких санкцій проти Росії у разі нападу на Україну.

Так, у санкційний список мають потрапити причетні до планування ймовірного вторгення російські військові, а також найближче оточення президента Росії Володимира Путіна та їхні сім'ї.

Євродепутати закликали спрямувати санкції проти важливих секторів російської економіки, які відповідають за фінансування армії РФ. Крім цього, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT, якщо та вдасться до вторгення в Україну.

Депутати також переконані, що країни Євросоюзу мають зробити все можливе, аби заморозити проект російського газогону «Північний потік-2», незалежно від того, чи відповідає він європейському законодавству.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий спектр санкцій, які можуть запровадити проти Росії в разі військового вторгнення в Україну. Серед іншого вони можуть передбачати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку банки використовують у всьому світі.

Що відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Нещодавно також відбулася розмова Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну. Зі слів Зеленського, Росія запевнила США, що нібито не збирається продовжувати ескалацію щодо України.

Попри розмову Байдена із Путіним кількість російських військових на кордоні із Україною не зменишалася. 16 грудня РНБО заявила, що Росія не відводить військ від кордону з Україною, але і ознак того, що російське вторгнення негайно розпочнеться – немає.