Папа Римський Франциск запевнив, що молиться за Україну та її народ, та закликав знизити напруження на кордоні, де Росія зосереджує свої війська, шляхом міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї.

Про це він огосолив у своєму зверненні до українців 12 грудня, передає Vatican News. Він сказав, що молиться за «дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї».

«Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!», – заявив Папа Франциск.

Що відомо про скупчення російських військових біля кордону із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.

Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, дійсно свідчать про те, що Росія ймовірно готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу та у серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.

За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включно із окупованими територіями Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.

Німецький Bild навіть опублікував ймовірний сценарій вторгнення Росії, який передбачає захоплення до двох третин території України. Водночас аналітики з Fitch переконують, що напруження на кордонах не переросте у пряме військове зіткнення Росії та України. Мовляв, сама інформація про ймовірну агресію «збільшує геополітичні та санкційні ризики» лише для Росії.

Нещодавно також відбулася розмова Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну. Зі слів Зеленського, Росія запевнила США, що нібито не збирається продовжувати ескалацію щодо України.