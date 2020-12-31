З 1 січня 2021 року зросте вартість оформлення біометричних паспорта громадянина України, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання, оскільки державний «Поліграфічний комбінат "Україна"», який їх виготовляє, підвищить вартість бланків.

Як повідомила 31 грудня Державна міграційна служба, біометричний паспорт громадянина України вперше при досягненні 14-річного віку при оформленні до 20 робочих днів буде і надалі безкоштовним. Повторне виготовлення подорожчає на 18 грн: при виготовленні до 20 робочих днів – з 345 грн до 363 грн, а до 10 днів – з 471 грн до 489 грн.

Виготовлення закордонного паспорта подорожчає на 12 грн: при оформленні до 20 робочих днів – з 682 грн до 694 грн, а до 7 днів – з 1034 грн до 1046 грн.

Посвідки на тимчасове та постійне проживання здорожчають на 24 грн: на тимчасове – з 891 грн до 915 грн, а на постійне – з 728 грн до 752 грн.

Ті, хто оплатив оформлення біометричних документів до 31 грудня 2020 року, отримають їх за старою ціною.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України підтримав пропозицію про безкоштовне оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг в українських закордонних дипустановах для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї та 2-ї категорії, людей з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп і дітей з інвалідністю.