Від початку видачі «карти поляка» у 2008 році її отримали понад 141 тис. громадян України

За перше півріччя цього року 4392 громадянина України отримали так звану «карту поляка» – документ, який підтверджує належність до польського народу. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на відповідь прес-служби МЗС Польщі.

За інформацією польського зовнішньополітичного відомства, загалом від початку видачі «карти поляка» у 2008 році її отримали понад 141 тис. громадян України.

Також повідомляється, що торік 7094 громадянина України отримали «карту поляка».

Як відомо, «карта поляка» – документ, який підтверджує належність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Закон «Про карту поляка» був ухвалений Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року.

Власник цього документа має низку пільг на території Польщі. Зокрема, йдеться про спрощену процедуру отримання дозволу на постійне перебування в країні, прискорену процедуру набуття громадянства. Крім того, передбачаються пільги при вступі до вишів, на проїзд у громадському транспорті тощо.