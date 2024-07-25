Полтавський окружний адміністративний суд відмовився скасувати заборону на ведення діяльності адвокатці з Закарпаття Наталії Лишенко. Раніше вона влаштувала скандал у місцевому кафе в Мукачево, після чого їй на пів року заборонили займатися адвокатською діяльністю. Про це 25 липня повідомив «Судовий репортер».

Як вказано в постанові суду, 26 жовтня 2022 року Наталія Лишенко відвідала кафе-кондитерську Вакеrу саfе в Мукачево, де в неї виник конфлікт із барменкою, яка відмовилась видати адвокатці чек про придбання американо з молоком за 30 гривень. Співробітниця закладу пояснила, що не може видати квитанцію через перебої інтернет-звʼязку, але, зрештою, виписала її вручну. Але адвокатка продовжила виказувати претензії, мовляв, не всі рядки у квитанції заповнені. На зауваження відвідувачів кафе вона не реагувала.

Через скандал робота закладу була паралізована майже на 40 хвилин, а офіціантка не могла обслуговувати клієнтів, тому викликала поліцію. Під час замовлення Наталія Лишенко хизувалася, що вона адвокатка і зазначила, що прийшла купувати каву на прохання голови Ради адвокатів Закарпатської області і телефонувала йому з кавʼярні, щоб уточнити скільки цукру має бути в каві.

У суді зʼясувалося, що офіціантка і адвокатка – сусідки і давно перебувають у неприязних відносинах. Під час сутички в кафе адвокатка в присутності поліції та інших відвідувачів лаялася, умисно перекручувала прізвище барменки, говорила, що вона бреше і показувала їй непристойний жест рукою, знімаючи це на камеру мобільного телефону.

18 травня 2023 року Мукачівський міськрайонний суд визнав адвокатку винною адмінправорушенні – дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП). Однак суд закрив справу через закінчення термінів давності справи. Адвокатка свою провину в дрібному хуліганстві не визнала та пояснила, що попросила чек, бо каву купувала для колеги. Барменку вона дійсно добре знає, бо та є її сусідкою, з якою в неї давні неприязні стосунки. Та відповіла, що не може видати чек, бо апарат не працює без інтернету. При цьому, барменка сама почала знімати її на свій мобільний. Адвокатка зазначила, що використовувала своє право отримати чек за придбану каву й нічого не порушувала.

У серпні 2023 року Комісія за скаргою працівниці кафе притягнула адвокатку до дисциплінарної відповідальності та зупинила її право на зайняття адвокатською діяльністю на шість місяців. Комісія враховувала, що подібні дії Наталія Лишенко вчинила повторно впродовж року, оскільки 10 листопада 2021 року і 21 січня 2022 року вже конфліктувала з цією ж барменкою та ще однією жінкою. Тоді Комісія зупиняла її право на заняття адвокатською діяльністю на два місяці.

Це рішення Комісії Наталія Лишенко намагалась оскаржити в суді, втім 23 липня Полтавський окружний адміністративний суд відмовився скасувати їй заборону на ведення діяльності.