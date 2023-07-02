На Прикарпатті прокуратура домоглась тюремного ув’язнення для контрактника, який на початку повномасштабного вторгнення втік з місця служби. Суд першої інстанції призначив чоловіку умовний термін, але у апеляційному суді прокуратура домоглась для військового трьох років тюрми.

Як вказано у вироку Івано-Франківського апеляційного суду, який винесли у червні 2023 року, Олександр Д. у жовтні 2020 року уклав контракт про проходження військової служби, солдата призначили на посаду стрільця.

На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, солдат втік з місця служби. Олександр Д. поїхав до себе додому у Житомирську область і лише 19 квітня прибув до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури.

Солдата судили за самовільне залишення місця служби, суд першої інстанції звільнив його від тюремного ув’язнення та призначив 1,5 роки іспитового терміну.

Не погоджуючись з вказаним вироком суду заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону подав апеляційну скаргу. Він просив скасувати вирок Івано-Франківського міського суду та ухвалити новий вирок, яким Олександру Д. призначити шість років тюрми.

В обґрунтування апеляційної скарги посилався на те, що призначене обвинуваченому покарання не відповідає ступеню тяжкості злочину. Прокурор наголосив, що солдат був відсутній на службі в умовах воєнного стану майже два місяці, він не прийшов на службу саме у день початку повномасштабної агресії Росії в Україні. Олександр Д. сам прийшов до правоохоронців тільки після того, як його оголосили у розшук.

Перевіряючи вирок суду в частині призначення покарання, колегія суддів вважає слушними доводи прокурора про безпідставне звільнення судом обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України.

Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора та ухвалила новий вирок, яким обвинуваченому призначили три роки тюрми. Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення.