Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок чоловіку, який відмовився від отримання повістки, оскільки не хотів служити з релігійних переконань. У суді закарпатця визнали винним в ухиленні від призову, але звільнили від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у червні 2023 року, 19 січня цього року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Надалі він отримав контрольний талон мобілізаційного розпорядження, згідно якого зарахований на службу, але він написав заяву про відмову від призову за мобілізацією та відмовився від отримання бойової повістки.

У суді обвинувачений заявив, що він «не бажає проходити військову службу з релігійних переконань, оскільки у нього не має права забирати людські життя». З 1994 року по 1996 рік чоловік проходив службу у військовій частині, але заявив, що він лише охороняв важливі військові об’єкти.

«На запитання щодо відмінності його релігійних переконань, які існували на час проходження ним строкової військової служби від тих, які він має на час відмови від мобілізації, пояснив, що такі не змінилися, однак в той час людей він не вбивав. Подаючи заяву про відмову від призову за мобілізацією з релігійних переконань, заяви про заміну йому військової служби, альтернативною (невійськовою) службою, він не подавав», – наведено слова обвинуваченого у вироку суду.

Справу розглянув суддя Юрій Бряник, який визнав чоловіка винним в ухиленні від призову та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.