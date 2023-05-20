Суд у Львові виніс вирок прикордоннику, який відмовився перейти в інший загін
Валерій Д. написав письмову відмову від переведення в інший прикордонний загін
Личаківський районний суд Львова призначив військовослужбовцю прикордонного Карпатського загону ДПСУ Валерію Д. два роки службового обмеження за письмову відмову перейти в інший прикордонний загін.
Як вказано в матеріалах справи, у березні 2022 року Валерія Д. призвали на військову службу в прикордонний загін. Його призначили молодшим інспектором прикордонної служби 1-ї категорії, водієм майстерні з ремонту ракетно-артилерійського озброєння.
У квітні його перевели на службу в інший прикордонний загін, однак Валерій Д. відмовився там служити й написав відповідну заяву та підписав витяг із наказу з відмовою від переведення.
Слідчі повідомили прикордоннику про підозру за ч. 4 ст. 402 (непокора) ККУ. 30 січня військовий уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Враховуючи це, 16 травня суддя Личаківського райсуду Назарій Нор визнав солдата винним у непокорі та призначив йому два роки службового обмеження із відрахуванням 20% зарплати в дохід держави. Упродовж двох років Валерій Д. не може бути підвищеним на посаді та військовому званні, а термін покарання не зарахують йому у термін вислуги. Крім цього, прикордонник має заплатити 3,4 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.