Личаківський районний суд Львова призначив військовослужбовцю прикордонного Карпатського загону ДПСУ Валерію Д. два роки службового обмеження за письмову відмову перейти в інший прикордонний загін.

Як вказано в матеріалах справи, у березні 2022 року Валерія Д. призвали на військову службу в прикордонний загін. Його призначили молодшим інспектором прикордонної служби 1-ї категорії, водієм майстерні з ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

У квітні його перевели на службу в інший прикордонний загін, однак Валерій Д. відмовився там служити й написав відповідну заяву та підписав витяг із наказу з відмовою від переведення.

Слідчі повідомили прикордоннику про підозру за ч. 4 ст. 402 (непокора) ККУ. 30 січня військовий уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Враховуючи це, 16 травня суддя Личаківського райсуду Назарій Нор визнав солдата винним у непокорі та призначив йому два роки службового обмеження із відрахуванням 20% зарплати в дохід держави. Упродовж двох років Валерій Д. не може бути підвищеним на посаді та військовому званні, а термін покарання не зарахують йому у термін вислуги. Крім цього, прикордонник має заплатити 3,4 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.