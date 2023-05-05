Миколаївський районний суд Львівської області призначив два роки іспитового терміну мешканцю Миколаєва, який отримав повістку, але після проходження військово-лікарської комісії не прийшов у військову частину.

Як вказано у матеріалах справи, восени мешканець Миколаєва Дмитро Ш. отримав повістку. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження служби, після чого він отримав повістку про виклик на 10 листопада до територіально центру комплектування, звідки його мали відправити на проходження служби в ЗСУ.

Однак Дмитро Ш. на виклик за цією повісткою не з’явився. У суді він свою провину визнав та розкаявся.

Враховуючи обставини справи, 2 травня суддя Миколаївського районного суду Львівської області Мар’яна Друзюк визнала Дмитра Ш. винним за ст. 336 ККУ та призначила йому 4 роки ув’язнення. Однак від відбування покарання його звільнили, обмежившись іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.