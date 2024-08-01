Російські загарбники на ТОТ запровадили черговий інструмент тиску на місцевих

На тимчасово окупованих територіях України для проведення поховання необхідно обов’язково пред’явити паспорт Російської Федерації. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на Східну правозахисну групу в середу, 31 липня.

«На сьогодні поховати людину неможливо без “договору” з “государственной корпорацией “Ритуал”. Ця контора є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово непідконтрольних територіях України», – ідеться у повідомленні.

Правозахисники пояснюють, що лише через «Ритуал» на окупованих територіях можливо: отримати місце для поховання; викопати могилу на кладовищі; перевезти тіло померлого в морг та/або на місце поховання. Але укладаються такі договори лише з тим, хто має паспорт РФ.

Окрім цього, вартість похорону часто є непосильними фінансовими витратами для родини померлого. Необхідні витрати на проведення поховання вартують від 80 тис. рублів (приблизно 37 тис. грн за курсом НБУ).

Для того, щоб отримати так звану компенсацію на проведення похорону родич померлого також повинен мати паспорт громадянина Росії. Заявник має пред'явити свій російський паспорт і реквізити розрахункового рахунку, на який зараховується допомога. З 1 лютого 2024 року сума компенсації не перевищує 8370, 20 рублів (близько 4 тис. грн за курсом НБУ).

Як повідомляв ZAXID.NET, росіяни на тимчасово окупованих територіях України відмовляються ставити на облік вагітних українок без паспорта РФ. Таким чином жінка не може отримати медичну допомогу та соціальні виплати. Окрім того, паспортизація вагітної жінки автоматично «робить росіянином» її дитину.