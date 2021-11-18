Воловецький районний суд на 170 грн оштрафував місцевого мешканця Михайла Г. за матюки та спроби вдарити колишню дружину. Чоловік не вперше провокує подібні конфлікти: суд уже штрафував його за дрібне хуліганство, п’яні сварки та погрози жінці.

Відомо, що подружжя розлучилося у грудні 2020 року після десяти років спільного життя, ініціаторкою розлучення була дружина обвинуваченого. Вона пояснювала своє рішення тим, що між подружжям погіршились відносини, чоловік зловживає алкоголем, поводиться агресивно, постійно виникають сварки. Жінка фактично самостійно виховує трьох дітей, зараз обвинувачений зобов'язаний сплачувати їй аліменти. Чоловік раніше працював вчителем музики, зараз – безробітний.

Ще до розірвання шлюбу, у вересні 2020 року суд штрафував на 170 грн. Михайла Г. за п’яні погрози дружині, однак на поведінку чоловіка це не вплинуло: на початку 2021 року мешканець Воловця знову п’яним приходив додому до колишньої дружини, стукав у двері, матюкався, погрожував, за що також отримав штраф – 51 грн.

У постанові Воловецького районного суду йдеться, що у листопаді 2021 року Михайло Г. знову спровокував конфлікт: чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, нецензурно лаявся на колишню дружину, а також намагався її вдарити. Правоохоронці кваліфікували такі дії як домашнє насильство.

Під час розгляду справи Михайло Г. свою вину не визнав. Суддя Воловецького райсуду Северин Павлюк призначив обвинуваченому мінімальне покарання, передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) – штраф у сумі 170 грн. Також чоловіка зобов’язали сплатити судовий збір – 454 грн. Обвинувачений має право на оскарження постанови протягом десяти днів.