Рахівський районний суд на 850 грн оштрафував Василину Т., яка залишила без догляду свою неповнолітню доньку. Поки мама була відсутня, дівчинка наковталася таблеток і втратила свідомість. Суд кваліфікував дії жінки як невиконання батьківських обов’язків. Разом із тим невідомо, скільки часу дитина перебувала без догляду.

Як зазначається у тексті судового рішення, Василина Т., є матір’ю п’ятьох дітей, працює у супермаркеті АТБ у селищі Солотвино. Жінка обвинувачується в «ухиленні від виконання батьківських обов’язків та відсутності забезпечення необхідних умов виховання своєї неповнолітньої дочки».

У рішенні суду вказується, що Василина Т. залишила свою доньку без нагляду, а дитина у той час проковтнула таблетки, від яких втратила свідомість. Чи дитина зробила це випадково, чи навмисно – невідомо. Про термін, на який мама залишила доньку без догляду, також не повідомляється. Не зазначається також, чи проживають діти у повній сім'ї, чи жінка виховує їх сама.

На розгляд справи матір не з’явилася. Суддя Рахівського міськрайонного суду Марія Марусяк визнала Василину Т. винною у вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) та зобов’язала сплатити штраф у розмірі 850 грн. Це – максимальне покарання, передбачене статтею. Також Василина Т. повинна сплатити судовий збір у сумі 454 грн. У рішення суду зазначається, що жінка має право на оскарження постанови протягом десяти днів.