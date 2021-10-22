Перебування підлітків на сільській дискотеці видалось поліції незаконним

На завідувачку сільського клубу села Колиндяни Тернопільської області склали адмінпротокол за неповнолітніх на дискотеці. Дискотека у будинку культури відбувалася ще 18 вересня, однак про протокол на завідувачку клубу стало відомо лише зараз, коли цю справу розглянув суд.

У постанові суду вказано, що на дискотеку у Колиндянах прийшов начальник сектору ювенальної превенції Чортківського райвідділу поліції. На місці поліцейський виявив, що, попри пізню годину, у клубі були й неповнолітні, і склав на завідувачку адмінпротокол за порушення ст. 180-1 КУпАП (порушення порядку перебування дітей у закладах сфери).

«Старшим лейтенантом Дмитром Барчишаком складено протокол про адмінправопорушення про те, що 18 вересня близько 00:30 завідувачка будинку культури, перебуваючи на своєму робочому місці, допустила перебування на дискотеці неповнолітніх дітей», – йдеться в постанові Чортківського районного суду.

За порушення ст. 180-1 КУпАП завідувачці клубу загрожувало до 850 грн штрафу, однак суддя Чортківського райсуду Василь Парфенюк став на бік обвинуваченої.

У постанові суду вказано, що протокол на жінку склали з порушенням – у ньому не було вказано, яким документом регулюється порядок перебування дітей у клубах (зокрема те, що дітям не можна перебувати пізно на дискотеці) і які саме норми цього документа порушила жінка.

Відтак суддя Василь Парфенюк вирішив відправити протокол про адмінпорушення назад до поліції для належного оформлення.