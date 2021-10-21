Молодий лікар мав відпрацювати у Демидівській лікарні не менше трьох років

Млинівський районний суд Рівненської області зобов'язав лікаря Андрія Б. відшкодувати Тернопільському медичному університету 128,5 тис. грн за його навчання. Причиною такого рішення стало те, що цей випускник не відпрацював три роки за направленням, як передбачено угодою про навчання бюджетним коштом.

У 2009 році Андрій Б. був зарахований на державну форму навчання у Тернопільський медичний університет імені І.Горбачевського. А через 12 років отримав рішення суду, за яким має відшкодувати навчальному закладу повну вартість навчання та стипендію, яку він одержував. Приводом до судового позову став той факт, що випускник порушив умови угоди, згідно з якою після закінчення навчання мав відпрацювати не менше трьох років за направленням. Ще студентом Андрій Б. подав ректорові університету заяву, у якій просив направити його на роботу у Рівненську область за місцем проживання батьків. Прохання врахували, і у 2015-му після закінчення навчання молодого спеціаліста прийняли на посаду лікаря-анестезіолога у Демидівській центральній районній лікарні. Через два роки Андрія Б. перевели на посаду лікаря-анестезіолога палати інтенсивної терапії цієї ж лікарні, а у вересні 2017-го молодий лікар звільнився за згодою сторін.

У липні 2020-го Тернопільський медичний університет подав до суду позов, вимагаючи стягнути зі свого випускника вартість навчання у сумі 80 тис. грн та виплачену йому стипендію за роки навчання у розмірі 48,4 тис. грн через невиконання умов угоди навчання державним коштом.

Справу мав розглядати Демидівський районний суд. Через те, що мама відповідача є працівницею цього суду, його судді взяли самовідвід, і справу передали на розгляд Млинівського райсуду.

Андрій Б. у суд не з’явився. Його представник подав клопотання, в якому просив розглядати справу без нього, а також вказав, що відповідач позовних вимог не визнає і вважає, що не існує законних підстав до відшкодування вартості навчання.

Суддя Петро Феськов задовольнив позов медуніверситету і вирішив стягнути з Андрія Б. кошти, витрачені на його навчання, у сумі 128,5 тис. грн. Рішення може бути оскаржене.