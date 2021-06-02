Відновлення гарячого водопостачання у Залізничному районі відтермінували
Гідравлічні випробування мали завершитись 3 червня, однак через виявлення проривів роботи продовжили
Під час проведення гідравлічних випробувань у Залізничному районі виявили значну кількість проривів, тому відновлення гарячої води для мешканців району тимчасово відклали.
«Під час проведення гідравлічних випробувань було виявлено значну кількість поривів на наших магістральних трубопроводах великих діаметрів до центральних теплових пунктів, які забезпечують мешканців гарячим водопостачанням. Ремонтні роботи з їх ліквідації вимагають додаткового часу, а враховуючи, що в місці прокладення наших трубопроводів є різні комунікації, це потребує ще й дозволу та погодження з відповідними службами», – повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».
Через це завершення гідравлічних випробувань, які розпочались 20 травня та мали тривати до 3 червня, відклали на невизначений термін. Про дату відновлення гарячої води «Залізничнетеплоенерго» повідомить додатково.
ЛКП обслуговує мешканців таких будинків:
- вул. Виговського,72, вул. Сигнівка,3,5,7,9,11, вул. Любінська,150-164, вул. Патона,2-35, вул. Полтави,34, вул. Ряшівська,7,9,13,15,27, вул. Кричевського,65 – від котельні на вул. Патона,2а.
- вул. Баштанна,1,3, вул. Виговського,1-37, вул. Гірника,1, вул. Городоцька,241-249, вул. Головатого,1-7, вул. Караджича,13,14,14а,16,29а,б,в, вул. Любінська,94-104, вул. Мисливська,15,27,29, вул. Яворницького,1а-11, вул. Патона,2/2;2/3;2/4;2/5;2/6; 2/7;12 – від котельні на вул. Караджича,11а.
- вул. С.Петлюри,2-53, Любінська,89-107, вул. Виговського,39-65, вул. Кульчицька,1-16в, вул. Кульпарківська,128-142, вул. Чувашська,29, вул. Садова,27а – будинки від котельні на вул. С.Петлюри,4а.
- вул. Кульпарківська,154-180, вул. Виговського,67-89, вул. Садова,7,9,13,15, вул. С.Петлюри,34, вул. Володимира Великого,48,48а, вул. Перфецького,3,5,11 – будинки від котельні на вул. Кульпарківська,95а.
- вул. Роксоляни,33, вул. Широка,64-100, вул. Суботівська,2 – будинки від котельні на вул. Широка,79а.
- вул. Сяйво,11,13,15,17,19,21, вул. Широка,29,75,77, вул. Вигоди,21,36,54,56,58,60,62, вул. Ангарна,18, вул. Планерна,12, вул. Доробок,48, вул. Сластіона,58, вул. Низинна,52,60 – будинки від котельні на вул. Сяйво,17а.
- вул. Роксоляни,28,51,57,59,63,65,65а, вул. Повітряна,92,94,65,88,68, вул. Сірка,2,25, вул. Суботівська,7,9,11,8,10,12, вул. Низинна,2,4,5, вул. Мундяка,8, вул. Калнишевського,1,2,4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни,26а.
- вул. Шевченка 318-416, вул. Річицька,9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а.
- вул. Біберовича,9,11,13а, вул. Ожинова,1, вул. Порічкова,15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5.
- усі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.