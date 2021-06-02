Під час проведення гідравлічних випробувань у Залізничному районі виявили значну кількість проривів, тому відновлення гарячої води для мешканців району тимчасово відклали.

«Під час проведення гідравлічних випробувань було виявлено значну кількість поривів на наших магістральних трубопроводах великих діаметрів до центральних теплових пунктів, які забезпечують мешканців гарячим водопостачанням. Ремонтні роботи з їх ліквідації вимагають додаткового часу, а враховуючи, що в місці прокладення наших трубопроводів є різні комунікації, це потребує ще й дозволу та погодження з відповідними службами», – повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Через це завершення гідравлічних випробувань, які розпочались 20 травня та мали тривати до 3 червня, відклали на невизначений термін. Про дату відновлення гарячої води «Залізничнетеплоенерго» повідомить додатково.

ЛКП обслуговує мешканців таких будинків: