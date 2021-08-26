Анатолій Тарасюк досі очолював управління ДБР з розслідування справ Майдану

Заступником директора територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові призначений Анатолій Тарасюк, який раніше очолював управління ДБР з розслідування справ Майдану. Трохи більше трьох місяців тому його донька, студентка київського університету Анастасія Тарасюк, коментуючи у соцмережах заборону в'їзду до України одного з російських реперів, називала українців «бидлом».

Інформація з неофіційних джерел про нове призначення Анатолія Тарасюка з’явилася у ЗМІ ще 17 серпня. Проте представники ДБР у Києві і у Львові відмовлялися підтверджувати цю інформацію, стверджуючи у відповідь на запити ZAXID.NET, що нічого не знають про призначення Тарасюка. Офіційне підтвердження з’явилося на сайті ДБР лише 25 серпня – через понад тиждень від самого призначення – причому лише у розділі «Керівництво».

«17 серпня 2021 року призначений заступником директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові», – вказано у профайлі Анатолія Тарасюка на сайті ДБР.

У прес-службі ДБР у Львові заявили ZAXID.NET, що саме 25 серпня Анатолія Тарасюка представили колективу територіального управління. Нагадаємо, що очолює територіальне управління ДБР у Львові Руслан Ляшко. Повноваження цього управління поширюються на п'ять західних областей – крім Львівської, це Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська і Тернопільська області.

46-річний Анатолій Тарасюк раніше працював в СБУ – зокрема, у 2012-2014 роках обіймав посаду директора Навчально-наукового інституту Національної академії СБУ.

З осені 2020 року і дотепер Анатолій Тарасюк керував управлінням ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Проти його призначення на цю посаду виступала адвокатська дорадча група, яка захищає інтереси родин героїв Небесної сотні. Зокрема, адвокати заявляли про маніпуляції, непрозорість конкурсу на цю посаду та вказували на відсутність досвіду Анатолія Тарасюка у розслідуванні справ Майдану.

Донька Анатолія Тарасюка та судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової, 20-річна студентка КНУ ім. Тараса Шевченка Анастасія Тарасюк у травні цього року опинилася у центрі скандалу. Вона записала відеозвернення на захист російського репера Басти, у якому назвала тих, хто виступав за заборону його в’їзду в Україну, «українським бидлом». Також дівчина запропонувала змиритися з тим, що Крим «російський». Згодом Анастасія вибачилася за свої висловлювання.

У своїй декларації Анатолій Тарасюк вказав понад 1,6 млн грн доходів за 2020 рік. Зберігає понад 1 млн грн та 67 тис. доларів США готівкою.