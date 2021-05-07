Шанувальниця Басти публічно заступилася за співака, назвала Крим «російським», а українців – «бидлом»

Донька судді Печерського райсуду Києва Христини Константинової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де нецензурно обзивала українців та закликала їх змиритися з російською окупацією Криму. Інформацію про це опублікував у себе на Facebook експерт з питань реформи судів та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

«Оце дивне сотворіння звати Настя. Настя, за моїми даними - дочка судді Печерського суду Крістіни Константінової (так, все через «і»). На відео вона іде на пляж. А ще виправдовує анексію Криму, використвує фразу «украінскоє дерьмо», називає українців бидлом, а кримнашиста Басту - улюбленим виконавцем. І коли відео почало ширитися, підтвердила що дійсно так вважає і «може підписатися під кожним словом», – написав Жернков та оприлюднив відео.

Саме відео 20-річна дочка судді зробила перед походом на пляж. Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця». Дівчина, яку звуть Анастасія, назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

«Басті щось доказують, розповідають, що Крим наш. Не дає людині відпочити наше бидло українське… Вгомоніться. Він артист й те, що він виступав у Криму, нічого не значить. Він (Крим – Ред.) уже не наш, змиріться з цим», – сказала вона.

Потім дівчина образила українців і назвала народ «бидлом та ганьбою». На думку дівчини, в Україну давно не приїжджають «нормальні виконавці».

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+)

«Кого нам слухати? Наше українське лай*о слухати? Я не можу, у мене вуха в’януть від цього ла**а. Просто дикуни», – додала Анастасія.

Також повідомляється, що дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У Центрі протидії корупції розповіли що матір дівчини, суддя Христина Константінова відправила під домашній арешт Сергія Філімонова й Романа Ратушного, які протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані.

«Звісно, що доброчесна, заробляє 1 млн грн на рік. А донька вчиться на юридичному факультеті й теж у майбутньому може стати суддею. Як вам сімейка?», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Обозреватель», вітчимом дівчини до недавнього часу був суддя Печерського районного суду Віктор Кицюк.

Журналістка «Слідства.Інфо» Євгенія Моторевська повідомила, що в 2020 році поліція впіймала дівчину вночі в центрі Києва «з явними ознаками алкогольного сп’яніння» і склала відповідний протокол. Справа потрапила в той самий суд, де чинять правосуддя її матір та вітчим Віктор Кицюк. Однак справу закрили на основі лише письмових пояснень.

Зауважимо, що днями до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста (Василь Вакуленко), якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму. Його охорона у центрі Києва напала на чоловіка через запитання про Крим.

Басті заборонили в'їзд в Україну 2017 року терміном на три роки, після того, як він відвідував із концертами окупований Росією Крим.

Вже у вересні 2020 року Мінкульт вилучив Вакуленка зі списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну. Тоді наголошувалося, що це відбулося за поданням Служби безпеки України. Пізніше стало відомо, що Баста планував провести концерт у Києві, який мав відбутися влітку 2021 року.