Розмова Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Зеленського може відбутися вже цього тижня

Розмова в тристоронньому форматі президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Ангели Меркель може відбутися вже цього тижня. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах у понеділок, 5 квітня.

Основна тема розмови – загострення ситуації в Донбасі і координація позицій сторін в зв’язку з цим. Співрозмовник інтернет-видання зазначає, що розмова повина була відбутися одразу після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і Путіна, проте не відбулася через проблеми з узгодженням часу розмови.

Про підготовку запланованої розмови «Дзеркалу тижню» підтвердило і інше джерело. Однак він уточнив, що «наразі немає ніякої ясності про дату і час її проведення».

Подібна розмова в двосторонньому або тристоронньому форматі планувався ще кілька тижнів тому до загострення ситуації в Донбасі, однак «ескалація бойових дій на сході збільшує шанси того, що він відбудеться на цьому тижні», вважає співрозмовник видання.

Стягування російських військ до кордону України: що відомо

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.