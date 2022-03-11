Володимир Зеленський вимагає від ЄС посилити санкції проти Росії, оскільки бомбардування українських міст продовжуються

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни посилити санкції проти Росії, які вже третій тиждень веде війну проти України. Попри запроваджені раніше санкції, Росія не припиняє бомбардувати мирне населення українських міст.

«Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки в селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків’ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії не достатньо і я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів», – сказав під час відеозвернення 11 березня Володимир Зеленський.

Він додав, що Росія повинна платити за цю страшну війну й закликав європейських політиків більше тиснути на Росію санкціями. Він також наголосив, що більше 60% опитаних мешканців країн ЄС за те, щоб Україна увійшла до Євросоюзу і закликав європейських політиків дослухатися до громадян країн ЄС.

«Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації, для конкретних процедур Євросоюз має зробити має зробити більше. Більше для нас, для України, і для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи очікують», – додав президент.

Він також наголосив, що Україна організувала 12 гуманітарних коридорів та налагоджує постачання до міст, де ведуть найактивніші бойові дії, медикаментів та продуктів. Також Володимир Зеленський запевнив, що попри війну в Україні має відбутися посівна.

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