У вівторок, 21 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив його відвідати Україну.

«Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом», – зазначив Зеленський.

Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та інших сфер українсько-угорської співпраці. За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС. Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він.

Варто уточнити, що публічні відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії. Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу у війні з Росією та прийняла українських біженців, але не підтримує посилення санкцій проти російського нафтового і газового сектору, зокрема через залежність від російського газу й нафти. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський раніше публічно закликав Будапешт визначитися, на чиєму він боці.

Одразу після перемоги на виборах у квітні прем’єр-міністр Угорщини назвав українського президента у числі тих, хто «заважав повторній перемозі його партії». А у червні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Тим не менш, Угорщина підтримала шостий пакет санкцій проти Росії та раніше говорила про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.