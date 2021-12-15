Жителя Луцька засудили до двох років обмеження волі за регулярне домашнє насильство над колишньою дружиною. Чоловік неодноразово нецензурно лаяв жінку в присутності їхнього сина, погрожував їй та бив. Все робив переважно у стані сп'яніння. За деякі епізоди чоловікові призначали штраф, але насильство не припинялось. Врешті Луцький міськрайонний суд на основі декількох задокументованих епізодів визнав чоловіка винним у порушенні одразу трьох статей ККУ та призначив йому два роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 грудня, обвинувачений Тарас Кідиба регулярно вчиняв насильство над своєю колишньою дружиною. У травні 2020 року чоловік матюкав жінку, за що йому призначили штраф 170 грн. У вересні був знову зафіксований подібний епізод.

У листопаді Тарас Кідиба, перебуваючи в стані сп'яніння, вилив їй на голову відро холодної води. За декілька днів на чоловіка знову склали протокол за нецензурні образи в бік жінки, згодом за це йому призначили 680 грн штрафу. Наступний подібний випадок задокументували у січні 2021, тоді за образи в бік екс-дружини Тарасу Кідибі призначили 340 грн штрафу. Згідно з висновком судмедексперта, внаслідок психологічного насильства у жінки розвинулась депресія, що кваліфікується як травма середнього ступеня важкості.

У березні 2021 чоловік під час конфлікту викручував жінці руки та бив по голові. Судмедексперт кваліфікував травми як легке тілесне ушкодження.

В суді Тарас Кідиба повністю визнав провину та зізнався, що справді вчиняв насильство щодо колишньої дружини в присутності їхнього сина. Просив суворо не карати, адже начебто він зробив для себе правильні висновки. Натомість потерпіла просила про справедливе покарання.

Суддя Олеся Калькова визнала чоловіка винним у порушенні ст. 126-2 ККУ (побої і мордування), ч.1 ст.122 ККУ (умисне середньої тяжкості ушкодження) та ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Йому призначили два роки обмеження волі. Апеляцію можна подати протягом 30 днів.