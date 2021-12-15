Жителя Луцька посадили на два роки за насильство щодо екс-дружини
Тарас Кідиба регулярно психологічно знущався над жінкою та бив її
Жителя Луцька засудили до двох років обмеження волі за регулярне домашнє насильство над колишньою дружиною. Чоловік неодноразово нецензурно лаяв жінку в присутності їхнього сина, погрожував їй та бив. Все робив переважно у стані сп'яніння. За деякі епізоди чоловікові призначали штраф, але насильство не припинялось. Врешті Луцький міськрайонний суд на основі декількох задокументованих епізодів визнав чоловіка винним у порушенні одразу трьох статей ККУ та призначив йому два роки обмеження волі.
Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 грудня, обвинувачений Тарас Кідиба регулярно вчиняв насильство над своєю колишньою дружиною. У травні 2020 року чоловік матюкав жінку, за що йому призначили штраф 170 грн. У вересні був знову зафіксований подібний епізод.
У листопаді Тарас Кідиба, перебуваючи в стані сп'яніння, вилив їй на голову відро холодної води. За декілька днів на чоловіка знову склали протокол за нецензурні образи в бік жінки, згодом за це йому призначили 680 грн штрафу. Наступний подібний випадок задокументували у січні 2021, тоді за образи в бік екс-дружини Тарасу Кідибі призначили 340 грн штрафу. Згідно з висновком судмедексперта, внаслідок психологічного насильства у жінки розвинулась депресія, що кваліфікується як травма середнього ступеня важкості.
У березні 2021 чоловік під час конфлікту викручував жінці руки та бив по голові. Судмедексперт кваліфікував травми як легке тілесне ушкодження.
В суді Тарас Кідиба повністю визнав провину та зізнався, що справді вчиняв насильство щодо колишньої дружини в присутності їхнього сина. Просив суворо не карати, адже начебто він зробив для себе правильні висновки. Натомість потерпіла просила про справедливе покарання.
Суддя Олеся Калькова визнала чоловіка винним у порушенні ст. 126-2 ККУ (побої і мордування), ч.1 ст.122 ККУ (умисне середньої тяжкості ушкодження) та ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Йому призначили два роки обмеження волі. Апеляцію можна подати протягом 30 днів.