Журналісти «Української правди» назвали дві волинські організації, завдяки яким в 2023 році військовозобов’язані чоловіки виїжджали за кордон за власними потребами. У розпорядженні редакції опинився список чоловіків, які в 2023 році залишили країну за сприяння Волинської ОВА через систему «Шлях». Йдеться про майже 900 людей, частина з яких не повернулася.

Частині з них виїхати допомагала громадська організація «Волинський актив молоді». Згідно з даними на YouControl, одним з засновників цієї ГО є нардеп від партії «Слуга народу» Валерій Стернійчук. Двоє інших співзасновників – помічники нардепа на громадських засадах Андрій Лев та Андрій Костенко.

За інформацією «Української правди», щонайменше 18 військовозобо’язаних чоловіків завдяки цій організації виїхали за кордон і не повернулись. Наймолодшому 25 років, а найстаршому – 47 років.

У коментарі журналістам Валерій Стернійчук заявив, що наявність його прізвища серед засновників організації є помилкою, бо він давно вийшов з її складу. «Я не маю зараз стосунку до цієї організації. Я був засновником, але позбавився цих прав», – заявив Валерій Стернійчук. Також заявив, що особисто звертався в СБУ, аби правоохоронці провели розслідування діяльності ГО.

Також частину чоловіків, які виїхали завдяки системі «Шлях», вносив благодійний фонд «Віримо в Україну», засновником якого є колишній заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало. За два роки фонд вніс до системи більше ніж 1,5 тис. чоловіків. Серед волонтерів опинились Євген Мецгер – колишній керівник державного банку. Його до системи «Шлях» фонд вносив п’ять разів. Також у списку є футболісти «Динамо», включно з Олександром Шовковським, колишній помічник Єрмака Сергій Перман, сини народного депутата Вацака.

10 січня цього року у Юрія Гупала і директора фонду провели обшуки. 12 січня Юрій Гупало написав заяву на звільнення. Але публічно інформації про слідчі дії поки немає.