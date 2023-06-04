Збройні сили України вдарили по одному з російських підрозділів, який перебуває на окупованій території Харківщини. Це сталося після того, коли туди прибуло підкріплення з 500 російських в’язнів, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України.

У зведенні відсутня інформація про точний день, коли це сталося, але повідомляється, що підкріплення із 500 засуджених прибуло впродовж цього тижня.

«Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям», – повідомили в Генштабі.

Також там додали, що після цієї події близько 80 окупантів самовільно залишили свої позиції.

Крім того, в Генштабі додали, що цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Зауважимо, що під російською окупацією продовжують перебувати 29 населених пунктів Харківської області, а прифронтові села й міста, а також ті, які українська армія звільнила під час масштабного осіннього контрнаступу в вересні, росіяни регулярно обстрілюють.