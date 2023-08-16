Українські військові розбили роту піхоти, сформовану з російських футбольних ультрас. Про це повідомив прес-офіцер третьої ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

Бородін повідомив, що росіян було розбито під час їх спроби контратакувати. Тоді ж українські військові знищили три танки Т-90.

«Контратака російських військових була доволі сильною, але ми її відбили, більш того, ми знищили три танки Т-90М, а це рідко у нас буває, бо в більшості вони піхотою намагаються штурмувати. Знищили роту піхоти, причому це був такий "фанатський спецназ" – "Еспаньйола" – це фанати ЦСКА», – сказав Бородін.

Раніше російські ЗМІ розповідали, що в РФ дійсно готує для війни в Україні підрозділ «Еспаньйола», який сформований виключно з представників фанатських угрупувань клубів російської прем’єр- ліги. Командує підрозділом уродженець Москви Станіслова Орлов. Саме він з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримав завдання організувати підрозділ із російських ультрас на базі розвідроти «Череп і кістки».

Російський підрозділ «Еспаньйола»

Першу участь «Еспаньйоли» в бойових діях зафіксовано під час облоги Маріуполя, її бійці брали участь у штурмах «Азовсталі». «Еспаньола» позиціонує себе як розвідувальний підрозділ, у його складі воюють розвідники, снайпери, бойові медики, зв’язківці, штурмовики, оператори БПЛА і розрахунки РЕБ.