Українські військові вдарили по пункту управління росіян у районі окупованого Енергодара, а також знищили штаб ворога на Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за п’ятницю, 11 листопада.

Зазначається, що в районі міста Енергодар захисники вдарили по пункту управління ворога. Внаслідок цього загинуло понад 50 окупантів більш як 40 отримали поранення. Також у Запорізькій області ЗСУ збили гелікоптери Ка-52 та Мі-8.

На Херсонщині в селищі Червоний Маяк захисники знищили штаб російських військових, унаслідок чого загинули понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки.

Крім того, українська авіація впродовж доби завдала п’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та три інші важливі військові об’єкти противника.