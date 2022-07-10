Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів ворога

Українські військові вдарили по ворожих складах та вразили два командні пункти на Херсонщині. Також ворожі склади знищені на Луганщині та Донеччині.

За оперативною інформацією від Генерального штабу ЗСУ, станом на 6:00 неділі, 10 липня, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів ще уточнюють.

Фото прінт-скріни відео з Telegram-каналів Сергія Стерненка, Антона Геращенка та Оперативний ЗСУ

Також у Генштабі повідомили, що ворог стишив активність на Донеччині.

За інформацією активіста Сергія Стерненка, в окупованому Шахтарську вночі українські військові також знищили склад із боєприпасами.

«Там днями вже був удар по складу із боєприпасами. Певно, не все тоді здетонувало, тому сьогодні вночі прилетіло знову. Феєрверки красиві», – написав у своєму Telegram-каналі Стерненко та опублікував відео.

Також відомо про нічну пожежу на складі боєприпасів в окупованому Алчевську Луганської області, а також повідомляють про нічний вибух у Маріуполі.

За інформацією радника голови МВС України Антона Геращенка, в окупантів масово палають склади. Він розповів, що неспокійна ніч була в тимчасово окупованих Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську і Калінінському районі Донецька.

За інформацією ОК «Південь», за минулу добу було знищено 4 ворожі склади з боєприпасами: 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

Окрім того, на південному напрямку росіяни втратили близько півсотні військових, а також 2 гаубиці «Мста-Б», 1 автоматизовану станцію постановки перешкод «Житель», 3 одиниці броньованої та 12 одиниць автомобільної техніки.