Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ знищили понтонну та паромну переправи окупантів, а також вісім їхніх складів боєприпасів, також нанесено удари по шести пунктам управління ворога, зокрема, і корпусного рівня. Про це йдеться у зведенняі Генштабу ЗСУ.

Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку.

Протягом доби українська авіація здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили окупантів в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет. Підрозділи сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.Також через значні втрати, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.