У Вараському районі Рівненської області 18-річний хлопець до смерті забив свого односельця дерев’яною штахетиною, після чого залишив побитого на місці події без надання допомоги. Від отриманих травм побитий чоловік помер у лікарні, повідомила у вівторок, 4 травня, поліція Рівненської області.

Інцидент стався в ніч з 2 на 3 травня в селі Щоків. За інформацією поліції, двоє місцевих жителів вживали алкоголь неподалік водойми. У першій сварці вони дійшли до примирення. Однак, у подальшому конфлікт загострився. Тоді 18-річний хлопець вирвав дерев’яну штахетину з паркана, якою завдав численні травми односельцю.

Тіло побитого чоловіка без свідомості вранці 3 травня виявив його батько, який проживав неподалік від місця інциденту. Він викликав медиків, які доставили постраждалого до лікарні з важкими травмами і переохолодженням.

«Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок набряку головного мозку, відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток черепа, крововиливу та забою мозку», – зазначили у поліції.

Підозрюваного у побитті затримали, йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. 18-річному підозрюваному загрожує від семи до десяти років в’язниці.

Про підозрюваного відомо, що він раніше не судимий, однак притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібного хуліганства та куріння у громадських місцях. Втім, між двома односельцями упродовж тривалого часу були неприязні стосунки, зазначили правоохоронці.